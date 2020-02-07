على بعد خطوة.. لماذا لا يصنف كورونا وباء عالميا حتى الآن؟

وأوضح التقرير ان لفظ وباء يطلق علي الأمراض المعدية التي تهدد الكثير من الناس حول العالم في الوقت ذاته، لافته الى ان الاوبئة تبدأ عادة مع فيروس جديد يصيب الناس بسهولة وينتقل من شخص الى آخر.





منظمة الصحة العالمية أكدت ان فيروس كورونا وباء عالمي ولكنها اكدت ايضا انه علي بعد خطوة من ان يكون وباء. واشار التقرير الي انه حتي الان لا يصنف الفيروس الجديد وباء عالميا لكن هيئات ودول تستعد لاحتمال ان يتحول الى وباء، حيث انأكدتلا يعد









يظنون ان الفيروس لا يتسبب في الموت كما فعلت أمراض انتشرت مؤخرا كفيروس سارس.

ولا يصنف فيروس كورونا وباء لان هناك خبراءأمراض



