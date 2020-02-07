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توك شو

على بعد خطوة.. لماذا لا يصنف كورونا وباء عالميا حتى الآن؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية تقريرا عن اعتبار فيروس كورونا وباء عالمي بعد ان ظهر في مدينة ووهان الصينية واصاب عدد كبير من المواطنين داخل وخارج الصين.

وأوضح التقرير ان لفظ وباء يطلق علي الأمراض المعدية التي تهدد الكثير من الناس حول العالم في الوقت ذاته، لافته الى ان الاوبئة تبدأ عادة مع فيروس جديد يصيب الناس بسهولة وينتقل من شخص الى آخر.

واشار التقرير الي انه حتي الان لا يصنف الفيروس الجديد وباء عالميا لكن هيئات ودول تستعد لاحتمال ان يتحول الى وباء، حيث ان منظمة الصحة العالمية أكدت ان فيروس كورونا لا يعد وباء عالمي ولكنها اكدت ايضا انه علي بعد خطوة من ان يكون وباء.


ولا يصنف فيروس كورونا وباء لان هناك خبراء يظنون ان الفيروس لا يتسبب في الموت كما فعلت أمراض انتشرت مؤخرا كفيروس سارس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). 
 
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