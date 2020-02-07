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ثقافة

الآثار تصدر جزءا جديدا من كتالوج جنرال عن كنوز دير المدينة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني


أصدرت الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار عددا جديدا من السجل العام للمتحف المصرى بعنوان:
‏Catalogue General of the Egyptian Museum in Cairo, nos. 35001-35066, Deir El-Medina Stelae and other inscribed Objects

والكتالوج نتاج مشروع اسباني، مصري،
فرنسي قام بدراسة آثار منطقة دير المدينة بمحافظة الأقصر المحفوظة بالمتحف المصري بالتحرير، كما عرض تاريخ الدراسات السابقة بالمنطقة منذ عام ١٩٠٩ وحتى ٢٠١٥م.

و أوضحت  الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، أن الكتالوج يضم ٦٦ قطعة من مكتشفات آثار دير المدينة والموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، ويعرض  الكتالوج كل قطعة مع ترجمة النصوص المنقوشة عليها. 

وينقسم الكتالوج الى ثلاثة اقسام؛ الأول خاص باللوحات، والثاني خاص بموائد القرابين، والقسم الثالث والأخير يحتوي على قطع أثرية مختلفة منها أكتاف واعتاب ابواب ومقطوعات حجرية منقوشة، ترجع زمنيا الى عصور مختلفة ومعظمها من الدولة الحديثة.

كما يعرض الكتالوج فى مقدمته شكر وامتنان للاستاذ عادل محمود عبد القادر، رحمه الله، رئيس قسم الدولة الحديثة بالمتحف لما ساهم به من مجهود مميز ومساعدة لفريق العمل تحت إشراف خوسيه جالان رئيس البعثة الإسبانية بالأقصر.

واضافت، أن هذا الكتالوج اضافة مميزة للمكتبة الأثرية والباحثين فى علم الاثار.
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