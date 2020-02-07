سيدات السلة بالأهلي يواجه الجزيرة في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي فريق الجزيرة في السادسة من مساء اليوم الجمعة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات والعروض القوية التي يقدمها الموسم الحالي.





وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة علي هاشم في المران الأخير على تجهيز اللاعبات بدنيا ومعنويا، وزيادة الحمل البدني والتكتيكي، في ظل ضغط مباريات الدوري والكأس خلال فترة زمنية قصيرة.





يذكر أن فريق سيدات السلة بالأهلي حقق الفوز على الصيد بنتيجة 71-59، في بطولة دوري السوبر في الجولة الماضية من المسابقة .



