أهالي عين شمس يصرخون من انتشار القمامة بشارع علي باشا

أرسل القارئ مازن علي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يتضرر فيها من انتشار القمامة بشارع علي باشا متفرع من شارع عين شمس.





قال مازن علي في شكواه: "نحن سكان عين شمس نعاني من انتشار القمامة مما تؤثر سلبيا على الصحة العامة، وتؤدى إلى انتشار الحشرات والناموس والذباب والكلاب الضالة بشارع علي باشا من شارع عين شمس، الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى".





وطالب مازن علي، المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.