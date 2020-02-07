بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مى سليم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير. شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير.









مى سليم الانظار فى الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود،وأتسم التصميم بالقماش المخملى، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها، كما كشف التصميم عن قوامها الرشيق.

خطفتالانظار فى الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود،وأتسم التصميم بالقماش المخملى، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها، كما كشف التصميم عن قوامها الرشيق.





مى سليم حذاءأنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها، ونالت إطلالتهاإعجاب متابعيهاعلى الانستجرام. وأنتعلتحذاءأنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها، ونالت إطلالتهاإعجاب متابعيهاعلى الانستجرام.





مى سليم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة. أما من الناحية الجمالية، فأعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.







