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مرأة

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
مى سليم
مى سليم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة مى سليم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير.


خطفت مى سليم الانظار فى الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود،وأتسم التصميم بالقماش المخملى، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها، كما كشف التصميم عن قوامها الرشيق.

وأنتعلت مى سليم حذاءأنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها، ونالت إطلالتهاإعجاب متابعيهاعلى الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت مى سليم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.


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