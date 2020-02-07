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أخبار العالم

الصحة العالمية: نواجه نقصا في المعدات الوقائية لمواجهة كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:06 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا بالصين
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شيماء مصطفى
أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد البلاغات عن إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين.

ووفقًا لقناة "العربية"، وقالت المنظمة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود 24 مختبرا تساهم في عملية مكافحة فيروس كورونا.

وشكت منظمة الصحة العالمية من نقص المعدات الوقائية من كورونا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية لاحتواؤ الفيروس القاتل.

وأوضحت أن الصين رفعت قدرتها إلى 12 ألف سرير في ووهان ومناطق أخرى لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 637 حالة وفاة و31211 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و73 حالة وفاة يوم الخميس، بواقع 69 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وخنان و قوانجدونج وهاينان.

وأضافت أنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم الخميس، وأن 4821 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، فيما خرج 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة :إنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26762 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الخميس.

وتم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في مقاطعة تايوان.
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