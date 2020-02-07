الصحة العالمية: نواجه نقصا في المعدات الوقائية لمواجهة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد البلاغات عن إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين.





ووفقًا لقناة "العربية"، وقالت المنظمة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود 24 مختبرا تساهم في عملية مكافحة فيروس كورونا.





وشكت منظمة الصحة العالمية من نقص المعدات الوقائية من كورونا، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية لاحتواؤ الفيروس القاتل.





وأوضحت أن الصين رفعت قدرتها إلى 12 ألف سرير في ووهان ومناطق أخرى لعلاج مصابي فيروس كورونا.



