AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية لينين الرملي: التأليف المسرحي فقد أكثر الأقلام تحضرا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الثقافية، الكاتب المسرحى لينين الرملى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز  75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت إيناس عبد الدايم، إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية.

وأضافت أن أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة، ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان. 

يذكر أن لينين الرملى من مواليد 18 أغسطس 1945 في القاهرة، تخرج فى معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر، كتب مجموعة من أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن كما كتب اعمال سينمائية ومسلسلات تليفزيونية مميزة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل جائزة التأليف المسرحي

وزيرة الثقافة تنعي نجل رئيس المجلس القومي للمرأة

5 ورش مسرحية فى الدورة الـ 5 لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

وفاة الكاتب الكبير لينين الرملي بعد صراع مع المرض

بعد وفاته.. أهم أعمال الكاتب الكبير لينين الرملي

انسحب من مناظرة بسبب الجماعة الإرهابية.. معلومات لا تعرفها عن لينين الرملي

ترشيحاتنا

4 وقائع صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. تعرف عليها

مدرب صن داونز يكشف عن خطته لإقصاء الأهلي مجددا

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

أخبار التوك شو.. حقيقة إيقاف بطاقات التموين حال عدم تسجيل رقم الهاتف.. رانيا يوسف تكشف أسرارا جديدة عن حياتها .. فضيحة تهز لبنان.. وروسيا تفضح أردوغان وجيشه

بعد وفاته.. أهم أعمال الكاتب الكبير لينين الرملي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

هناكل إيه النهاردة.. فخدة ضاني في الفرن وطاجن عكاوي وبامية ويكا.. والحلو: كوكوتيلي