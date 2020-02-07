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فن

ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:22 م
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت ندى بسيوني بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.

يذكر أن احدث أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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صباح الخير يا اجمل ناس 🌸

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ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة
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