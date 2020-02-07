السيسي يأمر بتوفير محل تجاري لمواطنة بالهجانة وعلاجها على نفقة الدولة.. صور

امر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير محل تجاري لإحدى المواطنات من الباعة الجائلين لممارسة نشاطها، وأمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.





جاء ذلك خلال اجرائهجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ مليون نسمة، من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.





كما أمر الرئيس السيسي باستقطاع مساحة من احد الوحدات العسكرية لصالح تطوير احد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.





ووجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية، وقوبل الرئيس بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، كما وجه الرئيس بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري .





وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.