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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

كما أمر باستقطاع مساحة من احدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير احد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية وقد قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة واثناء مروره تصادف تواجد أحد المواطنات من الباعة الجائلين وامر  بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا امر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

كما وجه بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري .

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وكانت منتشرة بها العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
الرئيس السيسي يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة.. صور
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