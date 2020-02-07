AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

كما أمر باستقطاع مساحة من احدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير احد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية وقد قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة واثناء مروره تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين وامر  بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا امر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

كما وجه بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري .

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وكانت منتشرة بها العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.

في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
في أثناء تفقده تطوير عزبة الهجانة.. الأهالي يقابلون الرئيس السيسي بترحاب شديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل بشكل شامل

الرئيس السيسي يوجه بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.. وبسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة

الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مدرب فرنسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم التونسي فنيا

انقسام حول العميد.. مصادر: إيهاب جلال باقٍ في المصرى بقرار من حلبية

تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

بلاش فوبيا من الكورونا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة للمواطنين قبل بدء الدراسة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

هناكل إيه النهاردة.. فخدة ضاني في الفرن وطاجن عكاوي وبامية ويكا.. والحلو: كوكوتيلي