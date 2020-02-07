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أخبار البلد

السيسي يأمر باستقطاع جزء من وحدة عسكرية لتطوير شوارع منطقة عزبة الهجانة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقطاع مساحة من احدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير احد شوارع منطقة عزبة الهجانة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة ووجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للرئيس السيسى لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.

وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

واستقبل الأهالى الرئيس السيسى بالترحاب واثناء مروره تصادف تواجد احدى المواطنات من الباعة الجائلين وامر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا امر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها كما وجه بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري لها.

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وكانت منتشرة بها العشوائية وتفتقد الى البنية التحتية.

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