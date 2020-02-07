تريزيجيه يزور سعد سمير للاطمئنان على إصابته.. شاهد

نشر سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وظهر سعد سمير برفقة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى أثناء زيارة الأخير له فى منزله للاطمئنان على إصابته التى لحقت به مؤخرًا.









ويتوجه سعد سمير إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.





ومن المقرر أن يقوم الطبيب الألماني فولتر، بوضع برنامج جديد يقوم اللاعب بتنفيذه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي أعقبت الجراحة.





يذكر أن سعد سمير، خضع لجراحة وتر أكيلس في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



