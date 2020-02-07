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اقتصاد

شروط الحصول على قرض لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية من بنك مصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:06 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي

اعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن اتاحة خدمات تمويل شراء السلع المعمرة بكافة أنواعها وتشمل قروض شراء " الأثاث، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، الأدوات الصحية والسيراميك، الحاسبات والإلكترونيات، محطات توليد الطاقة الشمسية وغيرها"، بقيمة تبلغ نصف مليون جنيه وبنسبة 100% من التمويل لمدة  تصل لـ10 سنوات.


قال البنك في تقرير صادر عنه، إنه منح القرض لكل الشرائح والفئات المختلفة سواء المصريين و الأجانب من العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأوعية الإدخارية.


حدد البنك شروط الحصول علي التمويل، من بينها أن يكون عمر المتقدم لطلب القرض 21 عاما، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، و إيصال مرافق معتمد وعرض أسعار السلع المراد تمويلها ومعتمد.


وأشار التقرير إلي أنه بالنسبة للموظفين بالقطاع العام أو الخاص، يتم ارفاق تعهد من جهة العمل بتحويل القسط الشهري من الراتب الشهري و اثبات الدخل، و شهادة مفردات مرتب .


أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية، فينبغي ارفاق سجل تجاري وبطاقة ضريبية و تصريح مزاولة المهنة في حالة المهن الحرة، وكشف حساب بنكي حديث لمدة 6 شهور.


وذكر التقرير أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات، فينبغي توافر بيان بقيمة المعاش الشهري و بيانات المستفيد من المعاش و تعهد بتحويل المعاش شهريا من جهة الصرف.

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