يعتبر كتاب "أهل الشر" للإعلامي نشأت الديهي، من ذلك النوع من الكتابات الوثائقية، التى تقدم معلومات تم توثيقها تاريخيا ،أو تمت روايتها على ألسنة أصحابها، وهذا يزيد من مصداقية الكتاب وأهميته.





وتتجلى أهمية الكتاب أيضا فى كشفه عن مخططات الإخوان فى هدم الدولة المصرية وتورط الجماعة فى ممارسة العنف منذ عقود، وتاريخ الجماعة الإرهابى الذى بدأ فى أربعينيات القرن الماضى.





وقد عادت صفحات الكتاب إلى منشأ جماعة الإخوان كفصيل غير وطنى باعتبار هم صنيعة المخابرات البريطانية، حيث نشأت على يد الإنجليز من أجل هدم الوحدة الوطنية ببن المصريين، فضلا عن اتصالهم بالمخابرات الأجنبية الأخرى عن طريق سفارات هذه الدول فى مصر.





ويتجلى دور الكتاب فى فضح جماعة الإخوان فى ظل وجود اعترافات لعدد من قيادات جماعة الإخوان بالمشاركة فى عمليات تخريب مصر منذ بداية مشاركتهم فى حريق القاهرة، ومسؤوليتهم عن قتل عدد من رموز السياسة والفكر فى مصر وتفاخرهم بالمشاركة فى الأعمال التخريبية .





وتتضح من خلال صفحات الكتاب أنه نتاج جهد كبير ربما استغرق سنوات من العمل، و فى معركة الوعي التى تواجهها بلادنا فى الوقت الحالى ، نحن نحتاج إلى مثل هذه الكتب خاصة لأن كتاب "أهل الشر" يتسم بالبساطة وبعض تفاصيله مكتوبة بطريقة السيناريو الحوار.





وكما أن قواتنا المسلحة تستطيع مواجهة إرهاب تلك الجماعات، فإن لدينا رموز ومفكرين ومبدعين يستطيعون مواجهة تلك الجماعات بالقوة الناعمة والتى إذا تم تقديمها بطريقة صحيحة يمتد تأثيرها إلى كل طبقات المجتمع.