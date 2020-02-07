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ديني

استمرار توافد المشاركين في مسابقة القرآن الكريم العالمية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:56 م
استمرار توافد المشاركين
استمرار توافد المشاركين في مسابقة القرآن الكريم العالمية
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محمد صبري عبد الرحيم
وصل عدد من المتسابقين الذين يشاركون في المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تعقد بأحد فنادق القاهرة، غدًا السبت.

وصل اليوم من دولة روسيا المتسابق حاج مراد محمدوف، والمتسابق شمويل قربانوف، والمتسابق سلطان أصحابوف.

وجاء المتسابق ضياء سليمان من دولة كوت ديفوار، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة إفريقيا الوسطى، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة كينيا، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة البوسنة والهرسك، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة موريتانيا، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة ماليزيا، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة البرتغال، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبري من دولة سنغافورة، للمشاركة في المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية.

وعبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه، صرح الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأن مسابقة الأوقاف العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م قد حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها.

وبلغ عدد المشاركين خمسة وثمانين متسابقا من ثلاث وستين دولة، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة ثلاثين دولة، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة.

وأعدت وزارة الأوقاف برنامجا خاصا لزيارة بعض المعالم الأثرية والتاريخية والمعالم الحضارية بالقاهرة، كما سيشارك نخبة من المشاركين في زيارة محافظة الوادي الجديد بمناسبة قيام وزير الأوقاف، بافتتاح مسجد المطار بمدينة الخارجة، وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد صباح الأحد الموافق 9 / 2 / 2020م .

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