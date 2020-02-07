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أخبار البلد

شركة جديدة لإدارة كافيتريا الصحفيين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

استلمت شركة وينرز لإدارة المطاعم، كافيتريا الدور الثامن بمبنى نقابة الصحفيين امس، وذلك بعد أن تعاقدت معها شركة المحموديه.


وأكد محمد يحيى يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن الشركة استلمت امس الدور الثامن وحضر طاقم عمالة المطعم الجديد إلى النقابة يوم الجمعة لتنظيف الدور بالكامل، تمهيدا لتشغيل المطعم بشكل تجريبى، فى شكل جديد يليق بنقابة الصحفيين ، لحين إدخال العديد من الوجبات الاضافية المميزة، ليعمل بصورة جديدة عما كان عليه.


وأضاف رئيس لجنة الخدمات ان محمد شبانة سكرتير عام النقابة جلس مع مسئولى شركة المطاعم الجديدة وطلب منهم ضرورة إدخال وجبات جديدة والاهتمام بالمنظر العام للكافتريا ونظافتها، خاصة انه قام بتغيير الشركة القديمة التى كانت تدير المطعم بسبب كثرة شكوى الصحفيين منها.


ووعد رئيس الشركة الجديد بتغيير الشكل بالكامل، وانه سيقوم بشراء العديد من الأجهزة الجديدة التى تخدمه فى العمل، مع الابقاء على الوجبات المدعمة واسعارها.

 

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