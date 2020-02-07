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فن

شاهد.. مايا دياب تصفف شعرها بالاستشوار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:27 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت مايا دياب بإطلالة جذابة وهي تصفف شعرها بالاستشوار، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وارتدت مايا دياب تيشيرت أبيض مكشوف الصدر، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.


واعتمدت مايا دياب، على ترك شعرها على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالألوان الترابية.


يذكر أن أحدث أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل  حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.

شاهد.. مايا دياب تصفف شعرها بالاستشوار
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