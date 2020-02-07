الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التونسي الخطة العربية تجاه التحرك في مجلس الأمن





بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الخطة العربية تجاه التحرك في مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن تونس هي العضو غير الدائم في المجلس عن المنطقة العربية عن عامي 2020 و2021.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أثني، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع نظيره التونسي اليوم على مواقف تونس الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى مواقف تونس الثابتة والتي تؤشر لعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.



بدوره، أكد الرئيس التونسي دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها وقيادتها، ولنضالها العادل وصولا إلى حريتها واستقلالها.