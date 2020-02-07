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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التونسي الخطة العربية تجاه التحرك في مجلس الأمن

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:34 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أ ش أ

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الخطة العربية تجاه التحرك في مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن تونس هي العضو غير الدائم في المجلس عن المنطقة العربية عن عامي 2020 و2021.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أثني، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع نظيره التونسي اليوم على مواقف تونس الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى مواقف تونس الثابتة والتي تؤشر لعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد الرئيس التونسي دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها وقيادتها، ولنضالها العادل وصولا إلى حريتها واستقلالها.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور، فيما وجه الرئيس التونسي الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة بلاده.
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