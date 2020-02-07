بـ جاكيت أحمر .. وفاء الكيلاني في إطلالة أنيقة

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورة جديدة.





وظهرت وفاء بإطلالة شتوية ترتدى جاكيت باللون الاحمر وبنطلون أسود، وبدت بملامح جميلة بشعر اشقر وماكياج هادئ واحمر شفاه.





ولم تتكلف في تسريحتها ولكنها أطلقت شعرها منسدلا على كتفيها، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة.





وكان احدث انشطة وفاء الكيلاني الاعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.





يذكر أن الفنان تيم حسن، احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة.











