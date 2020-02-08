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رياضة

قرار عاجل من بريزنتيشن بشأن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان

السبت 08/فبراير/2020 - 12:31 ص
سعد محمد
سعد محمد
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يسري غازي

قررت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي سفر لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الى الامارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

واصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي.. 

اصدر تامر مرسي  رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته الى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين ، الى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع.

وتابع البيان قائلًا: تامر مرسي ومنتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

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