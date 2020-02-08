الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل، بيانًا عاجلًا أعلنت فيه عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "الإمارات تعلن عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس".
وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلدًا بفيروس كورونا، توفي منهم 630، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، على الأرجح في سوق كان يبيع حيوانات نادرة للاستهلاك الغذائي.