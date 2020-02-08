AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على عدد زيجاتها وأول قصة حب لها

السبت 08/فبراير/2020 - 09:19 ص
شادية
شادية
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم السبت 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت في 28 نوفمبر 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد أن ملأت الحياة فنا بصوتها العذب وأداؤها التمثيلى البسيط ما جعلها تلقب بالدلوعة.

بدأت شادية مشوارها الفني في عمر الـ16 عامًا، أي في مرحلة المراهقة، ونجحت في إثبات موهبتها مما دفع المنتجين إلى إعطائها أدوار بطولة في عدد من الأعمال مثل "ليلة الحنة" و"حمامة السلام" و"ساعة لقلبك"، قبل أن تؤهلها هذه الأعمال لبطولات مطلقة حققت من خلالها نجاحات جماهيرية كبيرة مثل "مراتي مدير عام" و"عفريت مراتي" و"الزوجة 13" ثم مسرحية "ريا وسكينة" التي حققت نجاحًا كبيرا.

كان أول حب فى حياة شادية وعمرها 16 عاما، حيث أحبت ابن الجيران وكان ضابطا بالجيش، ولكنه توفى فى أحد الحروب، وسببت وفاته ألما كبيرا لها ورفضت كل من تقدم إليها حتى التقطت بالفنان عماد حمدى.

وبالرغم من أنه يكبرها بعشرين عاما إلا أنها وافقت على الزواج منه بدون فرح كبير ولم يستمر الزواج لوقت طويل بسبب غيرة عماد حمدى على شادية، حيث صفعها حمدى فى إحدى الحفلات لتصمم شادية بعدها على الطلاق، ثم ارتبطت لسنوات بالفنان الراحل فريد الأطرش واتفق على الزواج بالفعل لكنها ابتعدت عنه بسبب سهره اليومى ولعبه للقمار.

وبعدها بفترة قصيرة فاجأت شادية جمهورها بزواجها من مهندس الإذاعة عزيز شافعى ونشبت بينهم الخلافات لعدم علم شادية بزواج عزيز من امرأة أخرى وتدخلاته الزائدة فى عملها مما أدى إلى الطلاق.

بعدها قررت شادية عدم الزواج والتفرغ لفنها فقط إلى أن التقت بالفنان صلاح ذو الفقار وقدمت معه أجمل الأفلام وأبرزها "أغلى من حياتى ومراتى مدير عام"، وتمنت شادية أن تنجب من صلاح ذو الفقار لكن الحمل لم يكتمل بسبب جسمها الضعيف وانفصلت شادية عن صلاح ذو الفقار ثم عادت له مرة ثانية لكنهما انفصلا مرة أخرى، ونظرا لعدم كونها أم اعتبرت شادية نادر نجل الفنان عماد حمدى ابنا لها وكان يناديها بماما شادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

لم يتزوج أبدًا.. 7 علاقات غرامية في حياة فريد الأطرش بمناسبة ذكرى رحيله

تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

بعد تعرض مي حلمي للإجهاض.. كوكي تفقد ابنها في الشهور الأولى.. ويسرا بأمر الطبيب.. وإلهام شاهين تفقد الفرصة مرتين.. وغزل ضحية

بعد تعرض مي حلمي للإجهاض .. 7 فنانات فقدن أطفالهن وأخرى ودعت الحياة

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. سر عدم ظهوره فى مشهد النهاية مع عادل إمام بـ الإرهابى

ترشيحاتنا

5 علامات تدل على رضا الله عنك.. ووقتان لا تقبل فيهما التوبة

بعد رباعية سوسييداد .. بيل يستفز جماهير ريال مدريد

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تويتر تعلن اختراق حسابات رسمية لـ فيسبوك وانستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما