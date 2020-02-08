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أخبار العالم

الطائرة الأوكرانية.. دعوى تعويض ضد إيران بمليار دولار

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
يسعى محاميان كنديان إلى رفع دعوى قضائية ضد إيران بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار).

وكان السلطات الإيرانية قد أقرت بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ في الثامن من يناير، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا.

وبحسب قناة العربية، فإن المدعي الرئيسي في القضية غير معروف وتم تعريفه باسم "جون دو" الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو.

وجاء في متن الدعوى أنه من الضروري حماية هوية جون لاحتمال "أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب النظام الإيراني". كما جاء في الدعوى أن إسقاط الطائرة "عمل إرهابي متعمد ومقصود".

ولم تعلق السلطات الإيرانية فورا على القضية المرفوعة الجمعة، لأن مكاتب الحكومة في عطلة.
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