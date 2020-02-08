مأساة.. كورونا يقتل أسرة بأكملها في بريطانيا





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية ، أن الأسرة كانت تزور أحد الأقارب المصاب بالفيروس برغم اتخاذهم كل الإجراءات اللازمة لعدم انتقال العدوى إلا أن الفيروس أصابهم جميعا .





وقال الطبيب المعالج للأسرة إن المريض الذي كانت تزوره الأسرة لم يكن يعلم بإصابته بكورونا إلا أن الأسرة كانت حريصة على زيارته و ارتدوا الأقنعة الطبية و لم يقتربوا منه إلا أنهم علموا بعد 4 أيام أن الفيروس قضى على ذلك الرجل .





ولفتت إلى أن ابنهم البالغ من العمر 3 سنوات شعر بأعراض تشبه كورونا كإرتفاع درجة الحرارة والإعياء الشديد مؤكدة أن الفيروس لم يمهل ا لأسرة الوقت بل انتقل إلى الأم و منها إلى الأب و الطفلة .





وانتقلت الأسرة على وجه السرعة إلى المستشفى وتم تشخيص الحالة على أنها كورونا لكن المرض كان أسرع من محاولات العلاج و مات جميع أفراد الأسرة .

تعرضت أسرة بريطانية بأكملها مكونة من 4 أفراد أب و أم و طفلين للإصابة بفيروس كورونا بعد زيارتهم لأحد المرضى المصابين بالفيروس .