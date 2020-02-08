واتساب يتيح لمستخدمي آيفون هذه الميزة

أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات متاحا أخيرًا لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث اكتشف المستخدمون المشاركون في البرنامج التجريبي لخدمة TestFlight الميزة في الملاحظات المرفقة مع أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام التشغيل iOS، والتي تحمل الإصدار رقم 2.20.30.13.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يؤكد ذلك أن الميزة التي كثر الحديث عنها مؤخرا سوف تظهر قريبا ضمن النسخة الرسمية الخاصة بأجهزة آيفون "iPhone" وآيباد "ipad".





وقد أضاف تطبيق الرسائل الفورية الأشهر "واتساب" ميزة الوضع الليلي أو الداكن مؤخرا في الإصدارات التجريبية المخصصة لنظام أندرويد "Android"، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل وصول الميزة لمستخدمي iOS أيضًا.





جدير بالذكر أن واتساب أعلنت في شهر مارس من العام الماضي، عن اختبار ميزة الوضع الداكن، واستمر بعد ذلك تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، والذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا اعتبارًا من أوائل عام 2018، في التلميح للمظهر الداكن القادم حتى شهر نوفمبر من أواخر العام الماضي.





ويطلق على الوضع الداكن في واتساب اسم Dark في واجهة الاختيار، وهو يضيف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة.





وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات التراسل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.





وتظهر الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات الآن بلون غامق، لكن فيما يتعلق بواجهة المحادثة، فإن فقاعات الدردشة تصبح مظلمة فقط، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.





وبالرغم من أنه لا يوجد بعد أي موعد رسمي دقيق لوصول الوضع الداكن إلى إصدار واتساب الرسمي على iOS، لكن لا ينبغي أن يستغرق ذلك وقتا طويلا.