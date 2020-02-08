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أخبار البلد

في اجتماع لـ العصار ورحمي.. ملفات تعاون مشتركة لتطوير محافظة‎ الغربية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:14 ص
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار
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كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، يرافقه المهندس أحمد عطا نائب المحافظ، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة لتطوير المحافظة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء، قدم اللواء العصار، التهنئة للمحافظ بتوليه منصبه الجديد ثم تم استعراض الهيكل التنظيمى  والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ، وتم التأكيد على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة.

وعقب ذلك تم استعراض مجالات التعاون القائمة حاليًا بين "الإنتاج الحربي" ومحافظة الغربية، وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى للتعاون بين شركة "حلوان للآلات والمعدات" (مصنع 999 الحربي) ومحافظة الغربية، وتقوم الشركة برفع كفاءة مصنع الأعلاف ومزرعة البيض بمحافظة الغربية. 

كما تم عرض مخطط التعاون مع محافظة الغربية فى مجال تدوير المخلفات، وتم إعداد دراسة بشأن المعدات المطلوب رفع كفاءتها بمصنع تدوير المخلفات، كذلك تم عرض الموقف التنفيذي لمصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى ودفرة ضمن مخطط تنفيذ منظومة النظافة على مستوى الجمهورية. 

من جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة طبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة ، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها وذلك من خلال الإعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية ذات جودة عالية وبما يتماشي مع تحقيق خطة المحافظة وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة لصالح خدمة المواطنين والعمل على تطوير المساجد بالمحافظة وتحويل بعض القري إلي قري ذكية من خلال الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

فى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتحديد أولويات ومجالات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات ودراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى بديوان عام محافظة الغربية .
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