مايا مرسي: هالة السعيد أدارت ملفي التخطيط والإصلاح الإداري باحترافية عالية

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتوة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتكريمها لدورها الرائد فى دعم المراة و نجاحها فى إدارة ملف التخطيط والإصلاح الادارى باحترافية وذلك خلال الدورة الخامسة لمنتدى الخمسين.



حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتكريم الوزيرة هالة السعيد خلال فاعليات منتدى الخمسين مؤكدة على الدور الرائد الذى لعبته الدكتورة هالة السعيد في دعم المرأة المصرية، الى جانب النجاحات الكبيرة التي حققتها للدولة المصرية عبر إدارة ملفي التخطيط والإصلاح الإداري للدولة بإحترافية عالية.





يذكر أن منتدى الخمسين أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة 700 قيادية تنفيذية لكبريات الشركات وتم تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في دعم الاقتصاد المصري .