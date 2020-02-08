رئيس قسم بحوث الأشجار توضح تفاصيل أزمة قطع أشجار الكافور بـ مدينة نصر

أثارت قضية قطع أشجار الكافور بشارع الطيران بحي مدينة نصر، غضب الكثير من محبي الحفاظ على البيئة، خاصة بعد ادعاء البعض أن هذه الأشجار نادرة.









وعلقت الدكتورة مها فاروق، رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، قائلة إن أزمة قطع الأشجار بحي مدينة نصر ومصر الجديدة تكمن في التخلي عن أشجار قديمة سواء نادرة أو غير نادرة، وقطعها بطريقة خاطئة، مما سيلحق الضرر بالبيئة.