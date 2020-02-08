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منوعات

أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور

السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
فازت الطفلة المصرية تيا حمدى بلقب ملكة جمال روسيا، وهي أول مرة تحدث فى تاريخ روسيا أن تحصل فتاة من أب مصرى على كأس ملكة جمال روسيا.

ورصدت عدسة "صدى البلد" لقاء تيا حمدى، التى تبلغ من العمر ٥ سنوات فقط، والتى فازت بلقب ملكة جمال روسيا، بعد أن أصبحت حديث مواقع السوشيال ميديا.

وقال "حمدى حسن، والد الطفلة: "تعرفت على أم تيا التى تحمل الجنسية الروسية فى مدينة شرم الشيخ، وتزوجنا ورزقنا بتيا التى كانت وش السعد علينا وعلى الإعلانات التى كانت مشتركة فيها فى روسيا".

وأضاف والد "تيا" أن والدة الطفلة الجميلة تيا اشتركت لها فى مدرسة للمواهب فى روسيا لتنمية مواهب "تيا"، وتعلمت فى هذه المدرسة موهبة الغناء وموهبة رقص الباليه وغيرها العديد من المواهب.

وتابع: "بعدها تيا اشتركت فى العديد من الإعلانات والماركات العالمية فى روسيا وكانت وش السعد على هؤلاء العملاء".

فى سياق متصل، أكد والد "تيا" أن جائزة أجمل طفلة روسية التى حصلت عليها "تيا" تسلمتها يوم عيد ميلادها داخل مدرسة المواهب المشتركة فيها، وهى الوحيدة التى فازت بالجائزة من ضمن الأطفال الذين تترواح أعمارهم من سنة إلى 15 عام.

وأشار إلى أن الطفلة "تيا" ستشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجارى، ويأمل أن تفوز بالكأس مرة أخرى.
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور
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