تعليم الأقصر يعلن بدء الدراسة وتجهيز المدارس وتقنين وضع المعلمين

أعلن الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن انتظام الدراسة اليوم السبت فى الفصل الدراسي الثانى فى المدارس التى بها دراسة يوم السبت.

وأكد عايد أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات والتي شملت نظافة الفصول وإعداد المدرسين ووضع جدول الدراسة وجداول المعلمين وتم توفير خط الإنترنت داخل مدارس التعليم الثانوى وكذلك تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة داخل المدارس من كهرباء ومياة وسباكة وتم تمهيد الطرق المؤدية إلى تلك المدارس.

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وأوضح الشناوى أن الأقصر بها 245 ألف طالب وطالبة موزعين على 940 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية من ابتدائى وإعدادى وثانوى ورياض أطفال.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توفير جميع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثانى 2019/2020 وتم تقنين أوضاع المعلمين بالمدارس سواء ندب أو نقل قبل بدء الدراسة لسد العجز فى باقي المدارس مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمعلمين ومراعاة الحالات الخاصة.