AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير النقل يصل أسيوط لتفقد محور ديروط

السبت 08/فبراير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
وصل قبل قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل،  إلى محافظة أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل، والذي يربط بين الطرق الصحراوي الشرقي بالغربي بالطريق الزراعي بتكلفة تقدر 1.7 مليار جنيه.

وقال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، إن أعمالل تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، كما يتم عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مؤكدا أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.

وأوضح محافظ اسيوط، أن محور ديروط يتم تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة - أسوان" وترعة الإبراهيمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 1.697مليار جنيه.. مشروعات خدمية بـ سمالوط | صور

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد محور ديروط غدا

لاختبار جاهزيتها.. محافظ أسيوط يقيس الضغط في سيارة أسعاف بـ ديروط الشريف ..فيديو وصور

وزير النقل يصل أسيوط لتفقد أعمال الإنشاءات بمحور ديروط

طالب بتسهيل حجز التذاكر.. وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات .. فيديو وصور

بـ 1.7 مليار جنيه | وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط | وإنهاء 31% منه .. وافتتاحه في 30 يونيو 2020

ترشيحاتنا

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

بسبب أمم أفريقيا.. ليفربول يتحرك لحل أزمة غياب محمد صلاح وساديو ماني

طريقة جديدة لانتقال عدوى فيروس كورونا.. تعرف عليها

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

موعد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

تفاصيل مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة طلائع الجيش

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الجميلة.. تعالوا زورونا..عمرها أكثر من 500 عام.. شجرة دشنا المباركة يقصدها الأهالي للتداوي من الأمراض.. فيديو صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير