وزير النقل يصل أسيوط لتفقد محور ديروط

وصل قبل قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل، والذي يربط بين الطرق الصحراوي الشرقي بالغربي بالطريق الزراعي بتكلفة تقدر 1.7 مليار جنيه.





وقال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، إن أعمالل تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، كما يتم عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مؤكدا أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.



