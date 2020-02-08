محمد رمضان مع ابنه داخل طائرة خاصة.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو داخل طائرة خاصة، بصحبة نجله «علي» الذي كان يلهو ويلعب داخل الطائرة، و معهما شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان .

من جهة أخرى، أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.





ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





ويشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش.