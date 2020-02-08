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ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: نظرتان سيادة الرئيس

السبت 08/فبراير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ماسبيرو هو الذي أنار الشعلة الأولي في مصر وفي كل الدول العربية , وهو الذي حمل علي عاتقه مصباح التطوير والفن  والتنوير والتثقيف والتعليم إلي كل مكان . فهو لسان الدولة الناطق , وهو الواجهه المشرفة والمسئولة أمام العالم كله .
 ومنذ فترة كثرت التساؤلات والشكوي بين العاملين في مبني ماسبيرو في جميع القطاعات تقريبا وعلي كل المستويات مما يحدث من خصومات مالية من الرواتب و من الحوافز , وعدم التقدير من المسئولين الأكبر للعاملين الأصغر .
وكذلك ما حدث في السنوات  الأخيرة بعد إنتشار الفضائيات و قيام الكوادر والكفاءات بترك عملهم بماسبيرو والذهاب إلي القنوات الفضائية حيث الرواتب الأكبر .دون وضع ضوابط لذلك  مثل  إشتراط العمل مدة في ماسبيرو ثم الذهاب لخارجه , أو إشتراط الجمع بين قناة الدولة والقنوات الخاصة لضمان سير العمل بنفس الإبداع . فهل يوجد بداخل ماسبيرو من يريد هدم ماسبيرو ؟
أما النظرة الثانية فهي علي صعيد مصر خاصة محافظتي سوهاج وقنا حيث لا سواحل بحرية ولا آثار سياحية , ولكن عدد سكاني كبير مع قلة  فرص العمل , مما جعل أهالي تلك المحافظات ما بين عاطل عن العمل أو مسافرا خارج البلاد أو مهاجرا داخلها ,. وسيادتك  أنجزت في فترة بسيطة  ما يحتاج إلي سنوات و ما يحدث في مصر بجميع ربوعها نهضة يشهد لها القاصي والداني , وحركة عمل دؤوبة في كل مجال .
 ولكن لدينا بالصعيد بطء شديد بالتنمية , ولدينا صحراء كبيرة يمكن عمل عدد من المصانع عليها , ولا أعلم هل ينقصنا التمويل , أم أنه لا يوجد إهتمام من المسئولين بالأقاليم بنفس القدر في الإهتمام بالقاهرة ومدن الشمال .

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