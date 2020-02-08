نتائج متميزة لطالبات المنصورة في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

حصلت طالبات جامعة المنصورة على الدرع العام المركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة، وذلك ضمن مختلف مسابقات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم, وذلك خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٠م.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة امينة النمر عميد كلية التمريض ورئيس بعثة الجامعة, محمد عبد اللطيف امين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب.
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ففى مسابقات استعراض مواهب الطالبات "برنامج الملعب الكبير" فازت الطالبة سهير عصام كلية التربية بالمركز الأول في الغناء الفردي وفازت الطالبة سلمى أحمد جاد كليه التربية بالمركز الخامس في مجال العزف وفى نشاط الجوالة والخدمة العامة المستوى الأول في جميع المستويات, حصلت الطالبة روان هجرس بكلية الطب البيطري على قائده مثالية علي مستوي الدورة, امال جمال مسامرة مثالية على مستوى الدورة.
وفى النشاط الاجتماعي حصل على المركز الأول فرق كل من الطالبات شروق ناجي وفا كلية الهندسة, شاهندة ناجي وفا كلية الحاسبات والمعلومات, لجينة سامي كلية التجارة وحصلت الطالبة شروق ناجى وفا بكلية الهندسة على الميدالية الذهبية في الشطرنج فردى وحصلت الطالبة شاهنده ناجى وفا بكلية الحاسبات والمعلومات على الميدالية الفضية في الشطرنج فردى.
وفى النشاط الرياضي حصلت الطالبة ماريهان محمد بكليه الحاسبات والمعلومات على الميدالية الذهبية لعبة دفع الجلة والطالبة منه الله السعيد بكلية التربية الرياضية على المركز الثامن والميدالية ذهبية في مارثون الجري وحصلت على المركز الثالث في لعبة تنس الطاولة فريق يتكوم من الطالبة هدير حسن السيد بكلية الزراعة، الطالبة ايمان اشرف علي بكلية التجارة, الطالبة اميرة منير عبد الرحمن بكلية الحقوق.
أما فى النشاط العلمي فازت الطالبة آلاء عبد الله بكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني في مسابقة الاختراعات والابتكارات معرض علمي وصناعات صغيرة وفى النشاط الثقافي فازت الطالبة نورا عثمان بكلية الآداب بالمركز الثاني في مسابقة شعر الفصحي حصول فريق دوري المعلومات على المركز الثالث ويتكون الفريق من الطالبة اسراء عماد بكلية التمريض, الطالبة اميرة شكري بكلية التربية, الطالبة حلا حازم بكلية الآداب, الطالبة نورا عثمان الغريب بكلية الآداب والطالبة إسراء أشرف محمد بكلية الصيدلة على المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم.
أما فى النشاط الفني معرض فنون تشكيلية غير متخصص فازت الطالبة مروه السعيد محمد على المركز الثاني في مسابقة الرسم والطالبة افنان صفوت محمد بالمركز الثاني اشغال فنية والطالبة منة الله محمد بالمركز الثاني جرافيك وطباعة فنية والطالبة شذي محمد السعيد بالمركز الثاني نحت ومعرض تشكيلي متخصص فازت الطالبة هدير صلاح بالمركز الاول رسم ومسابقة الجرافيك والطباعة الفنية فازت الطالبة ميرنا مجدي بالمركز الثالث.