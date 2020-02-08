AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتائج متميزة لطالبات المنصورة في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

السبت 08/فبراير/2020 - 04:00 م
اسبوع فتيات الجامعات
اسبوع فتيات الجامعات
Advertisements
همت الحسينى
حصلت طالبات جامعة المنصورة على الدرع العام المركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة، وذلك ضمن مختلف مسابقات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم, وذلك خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٠م.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة امينة النمر عميد كلية التمريض ورئيس بعثة الجامعة, محمد عبد اللطيف امين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب.
ففى مسابقات استعراض مواهب الطالبات "برنامج الملعب الكبير" فازت الطالبة سهير عصام كلية التربية بالمركز الأول في الغناء الفردي وفازت الطالبة سلمى أحمد جاد كليه التربية بالمركز الخامس في مجال العزف وفى نشاط الجوالة والخدمة العامة المستوى الأول في جميع المستويات, حصلت الطالبة روان هجرس بكلية الطب البيطري على قائده مثالية علي مستوي الدورة, امال جمال مسامرة مثالية على مستوى الدورة.

وفى النشاط الاجتماعي حصل على المركز الأول فرق كل من الطالبات شروق ناجي وفا كلية الهندسة, شاهندة ناجي وفا كلية الحاسبات والمعلومات, لجينة سامي كلية التجارة  وحصلت الطالبة شروق ناجى وفا بكلية الهندسة على الميدالية الذهبية في الشطرنج فردى وحصلت الطالبة شاهنده ناجى وفا بكلية الحاسبات والمعلومات على الميدالية الفضية في الشطرنج فردى.

وفى النشاط الرياضي حصلت الطالبة ماريهان محمد بكليه الحاسبات والمعلومات على الميدالية الذهبية لعبة دفع الجلة والطالبة منه الله السعيد بكلية التربية الرياضية على المركز الثامن والميدالية ذهبية في مارثون الجري وحصلت على المركز الثالث في لعبة تنس الطاولة فريق يتكوم من الطالبة  هدير حسن السيد بكلية الزراعة، الطالبة  ايمان اشرف علي بكلية التجارة, الطالبة اميرة منير عبد الرحمن بكلية الحقوق.

أما فى النشاط العلمي فازت الطالبة آلاء عبد الله بكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني في مسابقة الاختراعات والابتكارات معرض علمي وصناعات صغيرة وفى النشاط الثقافي فازت الطالبة  نورا عثمان بكلية الآداب بالمركز الثاني في مسابقة شعر الفصحي حصول فريق دوري المعلومات على المركز الثالث ويتكون الفريق من  الطالبة  اسراء عماد بكلية التمريض, الطالبة اميرة شكري بكلية التربية, الطالبة  حلا حازم بكلية الآداب, الطالبة  نورا عثمان الغريب بكلية الآداب والطالبة  إسراء أشرف محمد بكلية الصيدلة على المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم.

أما فى النشاط الفني معرض فنون تشكيلية غير متخصص فازت الطالبة مروه السعيد محمد على المركز الثاني في مسابقة الرسم والطالبة  افنان صفوت محمد بالمركز الثاني اشغال فنية والطالبة  منة الله محمد بالمركز الثاني جرافيك وطباعة فنية والطالبة  شذي محمد السعيد بالمركز الثاني نحت ومعرض تشكيلي متخصص فازت الطالبة  هدير صلاح بالمركز الاول رسم ومسابقة الجرافيك والطباعة الفنية فازت  الطالبة ميرنا مجدي بالمركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تكرم أصحاب الهمم المتميزين في الأنشطة الطلابية

ننشر أسماء الطلاب والطالبات المثاليين بجامعة المنيا

منافسات قوية لطالبات جامعة المنصورة في أسبوع الفتيات بجامعة الفيوم

11 ميدالية وجائزة.. حصاد طالبات عين شمس بأسبوع فتيات الجامعات المصرية

4 كئوس و14 ميدالية حصاد جامعة المنيا بـ أسبوع فتيات الفيوم

ترشيحاتنا

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

أصبحت علامة لماركات تجارية.. فوز طفلة مصرية بلقب ملكة جمال روسيا.. فيديو وصور

حسن شحاتة الأقرب لخلافته.. جاريدو يضع شرطا تعجيزيا للرحيل عن النجم الساحلي

مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد

رضا عبدالعال: فايلر «بدأ يخرف».. وكهربا السبب في مواجهة صن داونز ..فيديو

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير