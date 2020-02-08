نتائج متميزة لطالبات المنصورة في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

حصلت طالبات جامعة المنصورة على الدرع العام المركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة، وذلك ضمن مختلف مسابقات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم, وذلك خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٠م.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة امينة النمر عميد كلية التمريض ورئيس بعثة الجامعة, محمد عبد اللطيف امين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب.