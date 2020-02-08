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فن

على أنغام بنت الجيران.. نادين نجيم ترقص في عيد ميلادها ..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 03:53 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ 35 أمس، الجمعة، في موقع تصوير مسلسلها الجديد "النقيب سما" المقرر عرضه في رمضان 2020. 

وظهرت نادين نسيب نجيم ترقص على أنغام أغنية المهرجانات "بنت الجيران"، وهي ليست المرة الأولى التي ترقص فيها الفنانة اللبنانية على أغاني مهرجانات. 

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت من قبل فيديوهات لها وهي ترقص على مهرجان "لا لا" واغنية "العب يلا" لـ أوكا وأورتيجا. 

وانضم إليها الفنان السوري قصي خولي ورقص معها على اغنية "يا بتفكر يا بتحس" لـ شيرين عبد الوهاب التي غنتها بمسلسل "خمسة ونص" المعروض في رمضان الماضي. 

يذكر أن نادين نسيب نجيم وقصي خولي شاركا في بطولة مسلسل " خمسة ونص" مع السوري معتصم النهار

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