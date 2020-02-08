صيدلة المنيا تستضيف المؤتمر التنموي الثاني عشر لطلاب جامعات الصعيد

يستضيف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنيا، غدا الأحد، المؤتمر التنموى الثاني لطلاب الصيدلة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة، والمقام لأول مرة في رحاب كلية الصيدلة جامعة المنيا، على مدار 4 أيام متتالية، من 9 حتى 12 فبراير 2020.





يحضر المؤتمر طلاب كليات الصيدلة من مختلف جامعات الصعيد الحكومية والخاصة، بهدف تقديم محتوى علمي ومهاري للطلاب، وإبراز رؤية الاتحاد، لتوفير فرص تُساهم في خلق مستقبل أفضل لطلاب الصيدلة والقطاع الطبي ليكون مواكبًا لتطورات العصر المتلاحقة والسريعة في مجال الرعاية الصحية.

يأتى المؤتمر بالاشتراك مع كبرى المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط.