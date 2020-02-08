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فن

بـ اطلالة جذابة.. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور

السبت 08/فبراير/2020 - 04:55 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

ظهرت سولاف فواخرجي بإطلالة جذابة، واعتمدت على تسريحة بسيطة وبشعر منسدل على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

وتستعد الفنانة سلاف فواخرجي لتصوير مسلسلها السورى الجديد "شارع شيكاغو"  تأليف وإخراج  محمد عبد لعزيز سيناريو وإنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع ومنصّة وياك،  لعرضه في رمضان 2020، بالشراكة مع نخبة من الفنّانين السوريين.


في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.
بـ اطلالة جذابة.. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور
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