عبد الواحد: أبوجبل ومحمد الشناوي الأفضل في مصر وهذه نصيحتي لعواد

أكد عبدالواحد السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من وجهة نظره الثنائي محمد أبوجبل ومحمد الشناوي هما الأفضل في مصر حاليًا، في مركز حراسة المرمى.





وأضاف عبدالواحد السيد خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك: جنش كان الأفضل قبل اصابته ولكني سعيد للغاية بتركيز أبوجبل وتألق محمد الشناوي أيضًا".





ووجه وحيد نصيحة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك قائلًا: "عليه التركيز في الفترة المقبلة الصعبة وأن يجتهد من أجل استعادة مستواه".





كشف سيد مرعي وكيل أعمال اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضا سعوديا خلال فترة الانتقالات السابقة.





وأضاف مرعي في تصريحاته عبر قناة "الزمالك"، أن النادي رفض الاستغناء عن أبوجبل خاصة وأنه احد كباتن الفريق حاليا ، وأصبح من القوام الأساسي في التشكيل ، ووافق على قرار الإدارة لمصلحة الفريق.





يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نشر قائمة أفضل الحراس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتصدر محمد أبو جبل، القائمة بنسبة تصدى بلغت 90% من التسديدات التي صوبت نحوه، متفوقًا على الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، ومكرم بديري حارس مرمى الترجي التونسي، والذي بلغت نسبة تصدياتهم 86 %، ثم معز بن شريفية حارس مرمى الترجي بنسبة تصديات بلغت 82%.





ويلاقي نادي الزمالك في دور ربع النهائي، نادي الترجي التونسي ، والذي سيلاقيه أيضًا في بطولة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير الجاري.