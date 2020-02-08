أحمد موسى: تشييد ملاعب وحدائق في عزبة الهجانة في 36 ساعة فقط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم تطوير منطقة عزبة الهجانة في فترة وجيزة، وتم انشاء الملاعب والحدائق في 36 ساعة فقط في منطقة عزبة الهجانة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بتشتغل ليل ونهار من اجل تطوير عزبة الهجانة ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ 40 عاما".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يقطن منطقة عزبة الهجانة 3 مليون نسمة وتمتد من طريق السويس وحتى الحي العاشر وكانت منطقة غير مخططة ولا يوجد يها شبكات صرف ومياه وتم بناء فيها ابراج تصل لـ 14 دور ومخالفة ".