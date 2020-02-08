أحمد موسى: تشييد ملاعب وحدائق في عزبة الهجانة في 36 ساعة فقط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم تطوير منطقة عزبة الهجانة في فترة وجيزة، و تم انشاء الملاعب والحدائق في 36 ساعة فقط في منطقة عزبة الهجانة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بتشتغل ليل ونهار من اجل تطوير عزبة الهجانة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ 40 عاما".



