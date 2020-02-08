AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: تشييد ملاعب وحدائق في عزبة الهجانة في 36 ساعة فقط.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم تطوير منطقة عزبة الهجانة في فترة وجيزة، وتم انشاء الملاعب والحدائق في 36 ساعة فقط في منطقة عزبة الهجانة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بتشتغل ليل ونهار من اجل تطوير عزبة الهجانة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  يتم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ  40 عاما".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  يقطن منطقة عزبة الهجانة 3 مليون نسمة  وتمتد من طريق السويس وحتى الحي العاشر  وكانت منطقة غير مخططة ولا يوجد يها شبكات صرف ومياه وتم بناء فيها ابراج تصل لـ 14 دور ومخالفة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من الحكومة حول تهجير أهالي عزبة الهجانة لتطوير المنطقة

سر ظهور أحمد موسى على سيارة متحركة في حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتى

بمشاركة ألف عامل يوميا.. أحمد موسى: كباري مصر الجديدة إنجاز في وقت قياسي| فيديو

عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائعة بالهجانة وتوفير محل لها

السيسي يأمر باستقطاع جزء من وحدة عسكرية لتطوير شوارع منطقة عزبة الهجانة

ترشيحاتنا

التربية والتعليم: سلامة أطفالنا فى المدارس تهمنا قبل تعليمهم..فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

فيديوجراف | أم صابر تكشف كواليس حديثها مع الرئيس السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس