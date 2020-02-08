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أحمد موسى: الرئيس السيسي قبّل رأس سيدة وقرّر علاجها على نفقة الدولة بـ عزبة الهجانة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:23 م
الرئيس السيسي يقبل
الرئيس السيسي يقبل رأس مسنة في عزبة الهجانة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يذهب إلى المواطن الفقير جدًا في منطقة عزبة الهجانة والدولة اتخذتا قرارًا بتطوير منطقة عزبة الهجانة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تخطيط وتطوير منطقة عزبة الهجانة لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي كلّف بضرورة توسعة الطرق في منطقة عزبة الهجانة، والرئيس السيسي وجّه بعلاج سيدة مصرية على نفقة الدولة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي قبّل رأس السيدة وقرر تنفيذ طلباتها وقرر علاجها على نفقة الدولة، مضيفًا: "لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ  40 عامًا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يقطن منطقة عزبة الهجانة 3 ملايين نسمة وتمتد من طريق السويس وحتى الحي العاشر وكانت منطقة غير مخططة ولا يوجد يها شبكات صرف ومياه وتم بناء فيها ابراج تصل لـ 14 دورًا ومخالفة".
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