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أحمد موسى: الرئيس السيسي زار عزبة الهجانة 4 مرات

السبت 08/فبراير/2020 - 08:12 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار أمس منطقة عزبة الهجانة التي تعتبر امتدادا لمنطقة مصر الجديدة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي زار عزبة الهجانة 3 مرات مسبقة غير معلنة غير المرة التي أعلن فيها عن زيارته لها أمس. 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي كان يزور منطقة عزبة الهجانة بشكل غير علني للإطمئنان على سير  أعمال التطوير بها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية المهملة منذ 40 عاما".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يقطن منطقة عزبة الهجانة 3 ملايين نسمة وتمتد من طريق السويس وحتى الحي العاشر وكانت منطقة غير مخططة ولا يوجد يها شبكات صرف ومياه وتم فيها بناء ابراج تصل لـ 14 دورا ومخالفة ".
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