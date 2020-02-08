في يومه العالمي.. 3 مشروبات طبيعية تساعدك على النوم

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للنوم، الذى يوافق 8 فبراير من كل عام، حيث يحتاج العديد من الأشخاص إلى بعض وسائل المساعدة للحصول على نوم عميق وهادئ.
وأشار موقع " health line " إلى عدة مشروبات طبيعية تساعد على النوم، وتشمل :
- وجدت بعض الدراسات أن النعناع بالفعل له تأثير مخدر وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم وعلى التخفيف من الأرق إذا قمت بشرب كوب نعناع مغلي قبل النوم.
- يفضل تناول مغلي البابونج قبل النوم للحصول على نوم عميق، لأنه أثبتت العديد من الدراسات أن البابونج يساعد بالفعل على النوم.
- يساعد الكاكاو على تهدئة الأعصاب وإسترخاء الجسم، مما يجعله مساعد رائع للحصول على نوم عميق والتخلص من مشاكل الأرق.