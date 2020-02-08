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مرأة

في يومه العالمي.. 3 مشروبات طبيعية تساعدك على النوم

السبت 08/فبراير/2020 - 09:31 م
تعرف على 3 مشروبات
تعرف على 3 مشروبات طبيعية تساعد على النوم
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رضوى حسام
يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للنوم، الذى يوافق 8 فبراير من كل عام، حيث يحتاج العديد من الأشخاص إلى بعض وسائل المساعدة للحصول على نوم عميق وهادئ.

وأشار موقع "  health line  " إلى عدة مشروبات طبيعية تساعد على النوم، وتشمل :

- وجدت بعض الدراسات أن النعناع بالفعل له تأثير مخدر وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم وعلى التخفيف من الأرق إذا قمت بشرب كوب نعناع مغلي قبل النوم.

- يفضل تناول مغلي البابونج قبل النوم للحصول على نوم عميق، لأنه أثبتت العديد من الدراسات أن البابونج يساعد بالفعل على النوم.

- يساعد الكاكاو على تهدئة الأعصاب وإسترخاء الجسم، مما يجعله مساعد رائع للحصول على نوم عميق والتخلص من مشاكل الأرق.

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