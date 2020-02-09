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بين الناس

شاهد .. بائع فاكهة يحتل شارعا بالمعادي ويسرق الكهرباء .. والأهالي: شكينا ومفيش فايدة

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:04 ص
بائع فاكهة يحتل شارعا
بائع فاكهة يحتل شارعا بالمعادي
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عبد العزيز جمال
أرسل عاطف غطاس من سكان حي المعادي شكوى من احتلال بائع فاكهة لمدخل العقار الذي يقطن فيه.

وقال في شكواه : " العقار ٤ شارع ١٠٥ والعقار ٤٨ شارع ١٠٠ لقد قمنا مرارا و تكرارا بالشكوى بخصوص بائع الفاكهة الذى يفترش الشارع والرصيف، مضيفا "للأسف لم يتم النظر فى الشكوى حتى الآن، ولم يتم إبلاغ مباحث الكهرباء بأنه يسرق تيارا كهربائيا من عمود النور أمام صيدليه المعادى مع العلم بأننا أوضحنا ذلك فى الشكوى المقدمة من ملاك العمارة رقم ٣ شارع ١٠٥ و ٤ شارع ١٠٥ و ٦ شارع ١٠٥ و ٤٨ شارع ١٠٠، وتم رفع شكوى مماثلة لمكتب المحافظ بالمحافظة".


وناشد المواطن رئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يسببه من ازعاج للمنطقة وسرقة للمال العام.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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