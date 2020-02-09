شاهد .. بائع فاكهة يحتل شارعا بالمعادي ويسرق الكهرباء .. والأهالي: شكينا ومفيش فايدة

أرسل عاطف غطاس من سكان حي المعادي شكوى من احتلال بائع فاكهة لمدخل العقار الذي يقطن فيه.

وقال في شكواه : " العقار ٤ شارع ١٠٥ والعقار ٤٨ شارع ١٠٠ لقد قمنا مرارا و تكرارا بالشكوى بخصوص بائع الفاكهة الذى يفترش الشارع والرصيف، مضيفا "للأسف لم يتم النظر فى الشكوى حتى الآن، ولم يتم إبلاغ مباحث الكهرباء بأنه يسرق تيارا كهربائيا من عمود النور أ

مام صيدليه المعادى مع العلم بأننا أوضحنا ذلك فى الشكوى المقدمة من ملاك العمارة رقم ٣ شارع ١٠٥ و ٤ شارع ١٠٥ و ٦ شارع ١٠٥ و ٤٨ شارع ١٠٠، وتم رفع شكوى مماثلة لمكتب المحافظ بالمحافظة".