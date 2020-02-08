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رياضة

أحمد شديد قناوي يحطم رقم الراحل حسن الشاذلي في الدوري المصري.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 09:58 م
أحمد شديد قناوي
أحمد شديد قناوي
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حسام الحارتي
حفر أحمد شديد قناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي إسمه في تاريخ الكرة المصرية بعدما استطاع كسر إنجاز الراحل حسن الشاذلي هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية في الدوري المصري"الممتاز"،.

واستطاع أحمد شديد قناوي تحطيم إنجاز حسن الشاذلي الذي لعب "119"مباراة متتالية في موسم "61و62 حتى 1965 و 1966"،.

وتمكن أحمد شديد قناوي من اللعب في كافة المباريات للموسم الرابع على التوالي حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم "2016-2017"، والإنتاج الحربي ثلاثة موسم "2018-2017-2019"، و"11"مباراة من موسم الحالي"2019-2020"، لتصبح مجموع المباراة التي خاضها في كافة المواسم "120"، مباراة.

وأصبح أحمد شديد قناوي من أميز لاعبي الجبهة اليسرى داخل الدوري المصري عقب تميز المطلق بداية من النادي الأهلي الذي حقق معه "20"، بطولة محلية وإفريقية "، بالإضافة إلى تألقه في كافة المباراة التي خاضها مع القلعة الحمراء كونه أحد ناشئي المارد الأحمر لينتقل إلي النادي المصري البورسعيدي وأسوان وطلائع الجيش ليعود إلى الإنتاج الحربي ليصبح إجمالي لعب أحمد شديد قناوي "384"، استطاع من خلاله تسجيل ""22"، هدفا وصناعة 62".


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