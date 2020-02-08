بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

كشفت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، أنها قد حضر لها فى عيادتها الخاصه فتاتان لاجراء الكشف الطبي عليهما لمعرفة للاطمئنان على عذريتهما، وهما مختنتان، واكتشفت فقدانهما لعذريتهما بسبب مشاهدة الافلام المخله.





مؤكدة أن ختان الإناث لن يجلب العفة، ولكن العفة تأتي من متابعة الأم والأب والتربية، وتوعية البنات.

وأضافت " ثابت"، خلال لقائها ببرنامج " 60 دقيقة لا يف"، الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية " الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن الختان يفقد البنت عضوا مهما جدا، ويؤدي في الأوقات إلى الوفاة أثناء إجراء العملية، لافتة إلى أن الختان موروث قديم بحجة أنه يجلب العفة.

وتابعت أن ختان الإناث يقلل 10 % فقط من شهوة البنت، لافتة إلى انه عندما يقدم إليها أحد في عيادتها الخاصة، ويرغب في ختان ابنته تقوم بإقناعه أن هذا الأمر ليس مفيدا.

وأشارت ثابت إلى أن ختان الإناث أمر غير مستحب لأشياء كثيرة، فمن ناحية حقوق الإنسان، ختان الإناث يفقد الطفلة عضوا من جسدها دون أخذ رأيها، ومن الناحية الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.