شادية ثابت تشيد بمقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خريجي الطب والصيدلة في حاجة دائمة إلى تحديث معلوماتهم، موضحة أن مهنة الطب دائمًا بها جديد ومتغيرة وتحتاج من العاملين بها مجاراة هذا التغيير والتطور.





ورحبت ثابت في تصريحاتها لـ"صدي البلد"، بفكرة إنشاء المجلس المصري للتخصصات المصري للتخصصات الصحية، مؤكدة أنه سيقوم بتأهيل وتدريب الأطباء حتى يكونوا قادرين علي تقديم خدمة مميزة، فضلًا عن تحديث خبراتهم ومعلوماتهم.





وأكدت عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، أن الطبيب هو إنسان مجتهد بطبعه، حيث إن وصوله للمكانة التي بها تجعله حريصًا على تطوير نفسه واكتساب مهارات وخبرات جديدة.





وأعلن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.





وأكد "مرشد"، في تصريحاته لـ"صدي البلد"، أهمية هذا الموضوع وضبطه الصفات المهنية لخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم.





وأشار عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إلي أنه يجب وجود حاكم لهذه الأمور وخطة تحكم العمل في هذه المهنة، موضحا أن هذا الأمر يوجد في دول العالم.







