ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

شادية ثابت تشيد بمقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية

الخميس 14/مارس/2019 - 06:22 ص
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
القسم السياسي
قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خريجي الطب والصيدلة في حاجة دائمة إلى تحديث معلوماتهم، موضحة أن مهنة الطب دائمًا بها جديد ومتغيرة وتحتاج من العاملين بها مجاراة هذا التغيير والتطور.

ورحبت ثابت في تصريحاتها لـ"صدي البلد"، بفكرة إنشاء المجلس المصري للتخصصات المصري للتخصصات الصحية، مؤكدة أنه سيقوم بتأهيل وتدريب الأطباء حتى يكونوا قادرين علي تقديم خدمة مميزة، فضلًا عن تحديث خبراتهم ومعلوماتهم.

وأكدت عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، أن الطبيب هو إنسان مجتهد بطبعه، حيث إن وصوله للمكانة التي بها تجعله حريصًا على تطوير نفسه واكتساب مهارات وخبرات جديدة.

وأعلن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.

وأكد "مرشد"، في تصريحاته لـ"صدي البلد"، أهمية هذا الموضوع وضبطه الصفات المهنية لخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم.

وأشار عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إلي أنه يجب وجود حاكم لهذه الأمور وخطة تحكم العمل في هذه المهنة، موضحا أن هذا الأمر يوجد في دول العالم.


ترشيحاتنا

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

جوجل وGmail يتأثران بالانقطاع العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي

عاصفة ترابية قوية تضرب أسوان

رغم الفوز على البايرن.. محمد صلاح يواصل صيامه التهديفي أمام الكبار

بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو

عمر طاهر: الأبراج تهدد مدينة الشيخ زايد

بعد هدف البايرن.. رقم سلبي لدفاع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كارثة جديدة.. معلم يعتدي جنسيا على 20 طفلا في تونس

فان دايك: نجحنا في إيقاف البايرن.. والتأهل أهم من أي إنجاز شخصي

أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟