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برلمان

شادية ثابت: كلمة السيسي أمام التيكاد وضعت محاور لتنمية القارة الأفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التيكاد باليابان، وضعت محاور هامة ولتنمية القارة الأفريقية وتحقيق التنمية الشاملة والمستحقة لمواطنيها.

وأشارت عضو البرلمان في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي حدد 3 محاور أساسية للإسراع بتحويل أفريقيا لشريك اقتصادي عالمي وتعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانيات دولها، مطالبة بضرورة الاستجابة لتوصيات الرئيس في كلمته.

وأوضحت شادية ثابت أن الرئيس طالب بتطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، وأخيرا توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف.

وعلقت شادية ثابت: "الاستفادة من قدرات القارة الأفريقية سيدعم الاقتصاد العالمي من ناحية ومن أخرى سيعمل على توفير حياة كريمة لمواطني القارة".

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