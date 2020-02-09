محافظ بورسعيد يؤكد دعمه للنادي المصري.. ويجدد الثقة في مجلس الإدارة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعمه الكامل للنادي المصري حتي يجتاز هذه المرحلة الصعبة، كما أكد ثقته الكاملة في إخلاص مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ورغبتهم الأكيدة في العودة للانتصارات لإسعاد الجماهير .





وناشد المحافظ خلال لقائه مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية جماهير بورسعيد الوفية بالوقوف خلف النادي، قائلا إن هذا الوقت هو وقت الاتحاد والوقوف صفا واحدا من الجماهير لبث روح الثقة لدى اللاعبين الذين يحتاجون تشجيع الجماهير في هذا الوقت اكثر من اوقات الانتصارات.





كما طالب المحافظ أعضاء مجلس إدارة النادي المصري بان يكونوا علي قلب رجل واحد وبذل الجهد لإعادة كيان المصري العظيم إلى مكانته وسمعته المعروفة، معربا عن تفاؤله خلال الفترة القادمة بأنها ستحمل كل الخير للمصري وجماهيره العظيمة .







