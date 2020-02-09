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فن

داليا مصطفى تغازل إحدى صديقاتها: حبيبتي وحشتيني يا مجنونة

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:38 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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مصطفى كرم
نشرت داليا مصطفى مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة برفقة إحدى أصدقائها.

وعلقت داليا مصطفى على الصور قائلة: "حبيبيتي وحشتيني يا مجنونة"، ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "قمرررات" و "ربنا يخليكو لبعض العمر كله" و "جميلة الجميلات".

وتنتظر داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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