داليا مصطفى تغازل إحدى صديقاتها: حبيبتي وحشتيني يا مجنونة

بإطلالة جذابة برفقة إحدى أصدقائها.

وعلقت داليا مصطفى على الصور قائلة: "حبيبيتي وحشتيني يا مجنونة"،

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "قمرررات" و "ربنا يخليكو لبعض العمر كله" و "جميلة الجميلات".





وتنتظر داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



