داليا مصطفى تغازل إحدى صديقاتها: حبيبتي وحشتيني يا مجنونة

نشرت داليا مصطفى مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة برفقة إحدى أصدقائها.
وعلقت داليا مصطفى على الصور قائلة: "حبيبيتي وحشتيني يا مجنونة"، ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "قمرررات" و "ربنا يخليكو لبعض العمر كله" و "جميلة الجميلات".
وتنتظر داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.